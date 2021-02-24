Из-за вспышки коронавируса в Чехии, крематорий в Карловых Варах катастрофически не справляется, сообщил мэр города Петр Кульганек.

Решено арендовать специальную холодильную установку, которая будет транспортировать тела умерших в крематорий в другом регионе.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также утверждает, что ситуация в стране вновь требует немедленного введения чрезвычайного положения, и одного закона о пандемии недостаточно.

Бабиш также заявил, что в стране уже подтвердили три случая коронавируса южноафриканского штамма. По его мнению, главное — это ускорить процесс вакцинации.

— Нам нужно усилить меры. Если мы этого не сделаем — это две-три недели огромных проблем впереди, в нашей системе здравоохранения, которая находится на грани, — подчеркнул премьер.

За последние сутки прирост больных Covid-19 в Чехии составил более 15 тыс. человек на 10 млн населения страны, а общее количество людей, болеющих сейчас, даже больше, чем во время осенней волны, — 127 тыс.

Коронавирус в Чехии

19 февраля власти Чехии обязали носить граждан сразу две маски, надетые друг на друга, или респиратор.

Таким образом в стране пытаются сдержать распространение вируса, но врачи называют это решение необоснованным.

Источник: iDNES.cz