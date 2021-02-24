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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Крематорій у Карлових Варах не справляється: Чехія посилить карантин

Через спалах коронавірусу в Чехії, крематорій у Карлових Варах катастрофічно не справляється, повідомив мер міста Петро Кульганек. 

коронавірус маска

Вирішено орендувати спеціальну холодильну установку, яка транспортуватиме тіла померлих до крематорію в іншому регіоні.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також стверджує, що ситуація в країні знову потребує негайного введення надзвичайного стану, і одного закону про пандемію недостатньо.

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Бабіш також заявив, що в країні вже підтвердили три випадки коронавірусу південноафриканського штаму. На його думку, головне – це прискорити процес вакцинації.

– Нам потрібно посилити заходи. Якщо ми цього не зробимо – це два-три тижні величезних проблем попереду, в нашій системі охорони здоров’я, яка перебуває на межі, – наголосив прем’єр.

За останню добу приріст хворих на Covid-19 в Чехії становив понад 15 тис. осіб на 10 млн населення країни, а загальна кількість хворих наразі навіть більша, ніж під час осінньої хвилі – 127 тис. 

Коронавірус в Чехії

19 лютого влада Чехії зобов’язала носити громадян одразу дві маски, одягнені одна на одну, або респіратор. 

Таким чином у країні намагаються стримати поширення вірусу, але лікарі називають це рішення необґрунтованим.

Джерело: iDNES.cz

Фото: Pixabay

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