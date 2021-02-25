Пашинян оголосив про воєнний переворот у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про воєнний переворот у країні.

Вірменська армія зажадала відставки прем’єра. Заяву, в якій висувається вимога про відставку Пашиняна і всього його уряду, підписало керівництво Генштабу, зокрема начальник Оніко Гаспарян. Крім того, підписи поставили і командири великих військових з’єднань, і глави всіх управлінь.

Прем’єр назвав цю заяву спробою воєнного перевороту та анонсував звернення до нації. Він попросив своїх прихильників зібратися на площі біля уряду.

– Я запрошую всіх наших прихильників на Площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості у прямому ефірі в найближчому майбутньому, – заявив Пашинян.

Потім прем’єр-міністр у прямому ефірі в Facebook повідомив, що звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

– Сьогодні я підписав рішення про звільнення з посади Оніка Гаспаряна. Оцінюю цю заяву як спробу воєнного перевороту, – заявив Нікол Пашинян.

Генштаб Вірменії зажадав відставки прем’єр-міністра через звільнення першого заступника начальника військового відомства Тирана Хачатряна.

Напередодні Хачатрян назвав несерйозними слова Ніколи Пашиняна про Іскандери, які не вибхнули. Однак у Міноборони наполягали на тому, що його слова вирвали з контексту.

Фото: Уряд Вірменії