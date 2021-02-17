Китай обганяє США як найбільшого торгового партнера ЄС

Китай обігнав США і став найбільшим торговим партнером Європейського Союзу. Торгівля з більшістю основних партнерів Європи впала через пандемію Covid-19.

Торгівля між Китаєм і ЄС минулого року склала $709 млрд порівняно з $671 млрд імпорту та експорту з США.

Не дивлячись на те, що економіка Китаю зазнала краху в першому кварталі через пандемію, відновлення економіки в кінці року стимулювало попит на товари з ЄС.

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Китай був єдиною великою світовою економікою, де в 2020 році спостерігалося зростання, що стимулювало попит на європейські автомобілі і предмети розкоші.

Тим часом, експорт Китаю в Європу виграв завдяки високому попиту на медичне обладнання і електроніку.

Згідно з даними Євростату, торговий дефіцит ЄС з Китаєм також виріс з $199 млрд до $219 млрд.

Заборона США на безпілотники з Китаю

19 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР.

В указі країни названі противниками США, загрозливими для національної безпеки.