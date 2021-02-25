В США напомнили об опасности, которую может нести Россия мировой безопасности.

Такое заявление сделал кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс.

По его словам, ошибочно недооценивать путинскую Россию. Под руководством Владимира Путина она может быть не менее разрушительной, чем восходящая страна, например, как Китай.

Бороться с угрозами РФ нужно твердо и последовательно, добавил спикер.

В этом направлении США должны максимально сотрудничать с союзниками и партнерами.

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Кибератаки США

В США разрабатывают ограничения против России за кибератаки на правительственные сайты в декабре 2020 года. В этом подозревают именно РФ.

При этом страна не собирается медлить с ответом.

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