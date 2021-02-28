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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Дублине антикарантинни протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией

В Дублине вспыхнули акции протеста против продления локдауна из-за пандемии коронавируса до апреля 2021 года. На улицы ирландской столицы вышли несколько тысяч человек.

Безлади у Дубліні

Мирная акция протеста достигла своей кульминации, когда протестующие сцепились с полицейскими. Сначала участники акции протеста планировали собраться в центре Дублина на улице Святого Стефана и в парке Iveagh Gardens, но полиция с дубинками оттеснила их на Графтон-стрит.

Митингующие начали бросать в сотрудников правоохранительных органов файеры, бутылки и другие предметы.

В результате беспорядков пострадали трое полицейских, один из которых попал в больницу. Правоохранители задержали 23 участников беспорядков в Дублине.

Протестующие в основном были без защитных масок и несли с собой плакаты и баннеры с антикарантиннимы лозунгами.

Позже ирландская полиция сообщила, что из-за акций протеста было предъявлено обвинение 20 лицам, из них 13 предстали перед судом. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Премьер-министр Ирландии Михал Мартин осудил беспорядки и сказал, что они “составляют неприемлемый риск как для общества, так и для ирландской полиции”. А заместитель премьера Лео Варадкар заявил, что был шокирован событиями в Дублине.

В Ирландии до 5 апреля действует уже третий режим жесткого карантина, свободное передвижение разрешено только в пределах 5 км от дома.

По данным опроса Национального статистического агентства, почти 60% жителей Ирландии жалуются на психические расстройства, связанные с пандемией коронавируса.

Источник: The Irish Post

Фото: Getty Images

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