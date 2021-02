В Дублине антикарантинни протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией

В Дублине вспыхнули акции протеста против продления локдауна из-за пандемии коронавируса до апреля 2021 года. На улицы ирландской столицы вышли несколько тысяч человек.

Мирная акция протеста достигла своей кульминации, когда протестующие сцепились с полицейскими. Сначала участники акции протеста планировали собраться в центре Дублина на улице Святого Стефана и в парке Iveagh Gardens, но полиция с дубинками оттеснила их на Графтон-стрит.

Митингующие начали бросать в сотрудников правоохранительных органов файеры, бутылки и другие предметы.

В результате беспорядков пострадали трое полицейских, один из которых попал в больницу. Правоохранители задержали 23 участников беспорядков в Дублине.

Протестующие в основном были без защитных масок и несли с собой плакаты и баннеры с антикарантиннимы лозунгами.

Maybe it’s time to take the far right seriously? Here’s a Fascist demo from this afternoon on Dublin’s Grafton St. Note the use of explosives & that they came armed. pic.twitter.com/pjmpRnZc6X

— Dr Robert Bohan Artist (@RobertBohan) February 27, 2021