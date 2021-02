У Дубліні антикарантинні протести переросли у безлади та зіткнення із поліцією

У Дубліні спалахнули акції протесту проти продовження локдауну через пандемію коронавірусу до квітня 2021 року. На вулиці ірландської столиці вийшли кілька тисяч осіб.

Мирна акція протесту досягла своєї кульмінації, коли протестувальники зчепилися з поліцейськими. Спершу учасники акції протесту планували зібратися у центрі Дубліна на вулиці Святого Стефана та у парку Iveagh Gardens, але поліція з палицями відтіснила їх на Графтон-стріт.

Мітингувальники почали кидати у працівників правоохоронних органів фаєри, пляшки та інші предмети.

В результаті безладів постраждали троє поліцейських, один з яких потрапив до лікарні. Правоохоронці затримали 23 учасників безладів у Дубліні.

Протестувальники здебільшого були без захисних масок та несли із собою плакати та банери із антикарантинними гаслами.

Maybe it’s time to take the far right seriously? Here’s a Fascist demo from this afternoon on Dublin’s Grafton St. Note the use of explosives & that they came armed. pic.twitter.com/pjmpRnZc6X

— Dr Robert Bohan Artist (@RobertBohan) February 27, 2021