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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Дубліні антикарантинні протести переросли у безлади та зіткнення із поліцією

У Дубліні спалахнули акції протесту проти продовження локдауну через пандемію коронавірусу до квітня 2021 року. На вулиці ірландської столиці вийшли кілька тисяч осіб.

Безлади у Дубліні

Мирна акція протесту досягла своєї кульмінації, коли протестувальники зчепилися з поліцейськими. Спершу учасники акції протесту планували зібратися у центрі Дубліна на вулиці Святого Стефана та у парку Iveagh Gardens, але поліція з палицями відтіснила їх на Графтон-стріт.

Мітингувальники почали кидати у працівників правоохоронних органів фаєри, пляшки та інші предмети.

В результаті безладів постраждали троє поліцейських, один з яких потрапив до лікарні. Правоохоронці затримали 23 учасників безладів у Дубліні.

Протестувальники здебільшого були без захисних масок та несли із собою плакати та банери із антикарантинними гаслами.

Пізніше ірландська поліція повідомила, що через з акціями протесту було пред’явлено звинувачення 20 особам, з них 13 постали перед судом. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін засудив заворушення і сказав, що вони “становлять неприйнятний ризик як для суспільства, так і для ірландської поліції”. А заступник прем’єра Лео Варадкар заявив, що був шокований подіями у Дубліні.

В Ірландії до 5 квітня діє вже третій режим жорсткого карантину, вільне пересування дозволено лише в межах 5 км від будинку.

За даними опитування Національного статистичного агентства, майже 60% жителів Ірландії скаржаться на психічні розлади, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Джерело: The Irish Post

Фото: Getty Images

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