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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

США готовят дополнительные меры против Мьянмы из-за убийства протестующих

США планируют ввести дополнительные меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов.

М'янма_Янгон_8.02.2021

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Речь идет о том, что США обеспокоены насилием военных Мьянмы против мирных демонстрантов и хотят выразить солидарность с народом Бирмы.

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— Сегодняшние убийства представляют собой эскалацию длительного подавления демократических протестов после переворота 1 февраля, — говорится в заявлении.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также отметил, что Америка продолжит тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и усилить поддержку народа Бирмы.

Именно поэтому США готовит дополнительные меры для того, чтобы положить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за вспышки насилия и недавний переворот. Такое решение будет принято в ближайшие дни.

Санкции США против Мьянмы

10 февраля президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет немедленно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

Белый дом усилит экспортный контроль и избавит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму $1 млрд, которые находятся в ведении США.

По словам Байдена, санкции не повлияют на поддержку здравоохранения Мьянмы и ее граждан.

Источник: Белый дом

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