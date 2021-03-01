США готовят дополнительные меры против Мьянмы из-за убийства протестующих

США планируют ввести дополнительные меры против Мьянмы в связи с насилием в отношении демонстрантов.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Речь идет о том, что США обеспокоены насилием военных Мьянмы против мирных демонстрантов и хотят выразить солидарность с народом Бирмы.

— Сегодняшние убийства представляют собой эскалацию длительного подавления демократических протестов после переворота 1 февраля, — говорится в заявлении.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также отметил, что Америка продолжит тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и усилить поддержку народа Бирмы.

Именно поэтому США готовит дополнительные меры для того, чтобы положить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за вспышки насилия и недавний переворот. Такое решение будет принято в ближайшие дни.

Санкции США против Мьянмы

10 февраля президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет немедленно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

Белый дом усилит экспортный контроль и избавит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму $1 млрд, которые находятся в ведении США.

По словам Байдена, санкции не повлияют на поддержку здравоохранения Мьянмы и ее граждан.

Источник: Белый дом