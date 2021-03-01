У Великій Британії шукають загадкового хворого на бразильський штам коронавірусу.

В країні намагаються знайти одного з шести носіїв мутованого вірусу, який не надав свої дані для тестової карти, яка заповнюється перед тим, як зробити тест на Covid-19.

Результати тесту було готові ще 14 лютого, тепер усіх, хто здавав тести 12-13 лютого та не заповнював реєстраційну картку просять терміново повідомити про це.

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Також влада намагається знайти інформацію про всіх пасажирів рейсу, що прибув до країни із бразильського Сан-Пауло транзитом через Цюрих 10 лютого.

Таких жорстких заходів влада вживає через те, що бразильський штам коронавірусу має здатність уникати імунної відповіді організму та швидко поширюється.

Вакцинація від нових штамів коронавірусу

Нові мутації Covid-19 дійсно здатні значно знижувати ефективність вже наявних вакцин.

Саме тому адаптовані види вакцин проходитимуть реєстрацію у Європейському агентстві лікарських засобів швидше, ніж першопочаткові препарати.

Офіційний представник Єврокомісії Вівіан Лоонела зазначила, що для створення адаптованих варіантів вакцин не потрібно буде починати розробку і дослідження наново, достатньо допрацювати вже наявний варіант.