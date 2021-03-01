В Японии испортилось 172 флакона с вакциной от коронавируса, в которых содержалось 1 032 дозы вещества. Производителем препарата являются фармкомпании Pfizer и BioNTech.

Инцидент произошел в результате неисправности холодильника. Об этом заявило Министерство здравоохранения.

Вакцину планировали использовать для прививки медицинских работников. 2 марта из больницы, где хранился препарат, заберут холодильник и начнут расследование причины взлома. Название учреждения и город, где он расположен, не сообщается.

Pfizer и BioNTech испытают вакцину на детях

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины на детях. Производители препарата предлагают провести исследования с участием несовершеннолетних с 5 до 11 лет.

Генеральный директор компании планирует получить результаты уже к концу 2021 года.

Источник: NHK