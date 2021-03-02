В Чехии установлен новый антирекорд по количеству тяжелобольных Covid-19 за весь период пандемии — 1 568 человек. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ситуация в Чехии худшая среди стран ЕС.

Ежедневный прирост больных в стране также резко увеличивается, за последние сутки было зафиксировано 12 150 новых случаев инфицирования, а доля положительных тестов на Covid-19 составляет более 33% от общего количества.

Антирекорд зафиксирован и по количеству госпитализированных — 7 717 человек.

С сегодняшнего дня в Чехии введен жесткий карантин, закрылись детские сады и школы, а также все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.

Карантин в Чехии

24 февраля мэр Карловых Вар Петр Кульганек сообщил, что единственный местный крематорий уже не справляется с количеством умерших.

Тогда премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что в стране уже подтвердили три случая коронавируса южноафриканского штамма, и выступил за усиление карантина.

Источник: iDNES.cz