5 лет колонии: суд в РФ вынес приговор крымскому активисту Приходько

Российский суд отправил крымчанина Олега Приходько на пять лет в колонию строгого режима и наложил штраф в размере 110 тыс. руб.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес крымчанину приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы совершение террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.
Денисова осуждает незаконный приговор российского суда и считает это местью оккупационной власти Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России.
Также она отметила, что мужчина может не выдержать осуждения, ведь он в пожилом возрасте и имеет тяжелые хронические заболевания.
Поэтому омбудсмен призывает международное сообщество продолжать давление на РФ и требует немедленного освобождения всех пленников Кремля.
В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением украинца Приходько по обвинению в якобы подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Обыски в Крыму
Недавно в оккупированном Крыму арестовали активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.
В частности, Азамат Эюповой, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов находиться под стражей почти два месяца — до 15 апреля 2021 года.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова