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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

5 лет колонии: суд в РФ вынес приговор крымскому активисту Приходько

Российский суд отправил крымчанина Олега Приходько на пять лет в колонию строгого режима и наложил штраф в размере 110 тыс. руб.

Олег Приходько

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес крымчанину приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы совершение террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

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Денисова осуждает незаконный приговор российского суда и считает это местью оккупационной власти Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России.

Также она отметила, что мужчина может не выдержать осуждения, ведь он в пожилом возрасте и имеет тяжелые хронические заболевания.

Поэтому омбудсмен призывает международное сообщество продолжать давление на РФ и требует немедленного освобождения всех пленников Кремля.

В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осуждением украинца Приходько по обвинению в якобы подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Обыски в Крыму

Недавно в оккупированном Крыму арестовали активистов по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.

В частности, Азамат Эюповой, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов находиться под стражей почти два месяца — до 15 апреля 2021 года.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

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