5 років колонії: суд у РФ виніс вирок кримському активісту Приходьку

Російський суд відправив кримчанина Олега Приходька на п’ять років у колонію суворого режиму та наклав штраф у розмірі 110 тис. руб.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс кримчанину вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

Денісова засуджує незаконний вирок російського суду та вважає це помстою окупаційної влади Олегу за його проукраїнську позицію, адже він публічно називав незаконним приєднання Криму до Росії.

Також вона зазначила, що чоловік може не витримати засудження, адже він у літньому віці та має важкі хронічні захворювання.

Тому омбудсмен закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ та вимагає негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Водночас Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через засудження українця Приходька за звинуваченнями в нібито підготовці терористичного акту, виготовленні і незаконному зберіганні вибухових речовин.

Обшуки в Криму

Нещодавно в окупованому Криму заарештували активістів за підозрою в “участі в організації Хізб ут-Тахрір”.

Зокрема, Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шихаметов перебуватимуть під вартою майже два місяці – до 15 квітня 2021 року.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денисова