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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Строительство Северного потока-2: США могут ввести новые санкции в мае

Соединенные Штаты могут объявить о новых санкциях в отношении Северного потока-2 уже в мае.

держдеп сша

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

— Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к Северному потоку-2, — сказал представитель Госдепа.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении.

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— Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом, — заявил он.

Представители властей США отрицают, что ведут переговоры с Германией по строительству российского газопровода Северный поток-2. Ранее эту информацию распространили СМИ.

Источник: Госдеп

Фото: Dreamstime

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