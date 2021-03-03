Соединенные Штаты могут объявить о новых санкциях в отношении Северного потока-2 уже в мае.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге.

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

— Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к Северному потоку-2, — сказал представитель Госдепа.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении.

— Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом, — заявил он.

Представители властей США отрицают, что ведут переговоры с Германией по строительству российского газопровода Северный поток-2. Ранее эту информацию распространили СМИ.

Источник: Госдеп