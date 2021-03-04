Палате представителей США пришлось отменить заседание, которое планировалось на 4 марта, из-за угрозы штурма Капитолия.

За день до этого полиция заявила, что у них есть информация о возможном сговоре группы боевиков с целью штурма здания Капитолия.

Сторонники экстремистской идеологии QAnon называют 4 марта датой, которая ознаменует возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом.

Однако, по словам правоохранителей, они готовы к любым потенциальным угрозам.

Законодатели планировали обсуждение и голосование по законопроекту о реформе полиции.

Около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии оставаться в Вашингтоне до 12 марта из-за рисков новых беспорядков в столице США.