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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Палата представителей США отменила заседание из-за угрозы штурма Капитолия

Палате представителей США пришлось отменить заседание, которое планировалось на 4 марта, из-за угрозы штурма Капитолия.

Палата представителей США отменила заседание из-за угрозы штурма Капитолия

За день до этого полиция заявила, что у них есть информация о возможном сговоре группы боевиков с целью штурма здания Капитолия.

Сторонники экстремистской идеологии QAnon называют 4 марта датой, которая ознаменует возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом.

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Однако, по словам правоохранителей, они готовы к любым потенциальным угрозам.

Законодатели планировали обсуждение и голосование по законопроекту о реформе полиции.

Около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии оставаться в Вашингтоне до 12 марта из-за рисков новых беспорядков в столице США.

Источник: The Washington Post

Фото: Pixabay

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