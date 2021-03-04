Этого бы не случилось: Столтенберг назвал условие, при котором бы не было оккупации Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не аннексировала бы Крым, если бы Украина в 2014 году была членом Альянса.

Об этом генсек НАТО заявил в Колледже Европы в Брюгге, отвечая на вопрос студентов, могла бы случиться аннексия Крыма, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году.

— Этого бы не произошло (аннексия Крыма, — Ред.), потому что цель НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного, — сказал он.

Также он добавил, что двери Украины и Грузии в НАТО остаются открытыми.

— Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный месседж — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбы с коррупцией. И мы помогаем им в этом, — отметил Столтенберг.

Во время своей речи он отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году Альянс реализовал самое большее усиление коллективной обороны за последние годы. НАТО разместил боеспособные войска на востоке Альянса для сдерживания любой агрессии.

— Не стоит забывать, что попытка разрушить границы силой произошла, как это было в Украине и в Крыму, всего несколько лет назад. Поэтому необходимость предотвратить конфликт на нашем континенте и защитить Европу остается вполне реальной, — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что сейчас в НАТО 30 союзников и они защищают почти 1 млрд людей на планете. Но Альянс продолжает меняться, как и мир вокруг. Поэтому НАТО должен быть готов к дестабилизированному поведению РФ, различным формам терроризма, кибератакам, влиянию изменений климата на безопасность и подъему Китая.

При этом он добавил, что не считает Китай противником Альянса, но именно эта страна имеет второй самый масштабный в мире военный бюджет и не разделяет ценности НАТО.

В феврале 2021 года во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Столтенберг сказал, что Украина приближается к членству в Альянсе.

Также он подчеркнул, что НАТО приветствует продолжение в Украине реформ в секторе безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, которые необходимы для членства в Альянсе.

Источник: NATO