Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства.

ВООЗ провела найбільше дослідження, оновивши попередні оцінки, опубліковані ще у 2013 році.

Організація проаналізувала дані опитувань у 161 країні з 2000 до 2018 року.

Новий звіт свідчить про те, що на сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.

Кожна четверта жінка у віці від 15 до 24 років вже зазнала насильства з боку свого інтимного партнера. Кожна третя жінка зазнала сексуального насильства за все своє життя.

Окрім того, у ВООЗ встановили, що саме насильство з боку інтимних партнерів є найпоширенішою формою жорстокого поводження у світі. Про нього заявили близько 641 млн жінок. 6% жінок світу зазначили, що на них напала стороння людина.

Покарання за домашнє насильство

В Україні можуть зрости штрафи за домашнє насильство.

Згідно з ухваленим у першому читанні законопроектом №3908-1, штрафи за домашнє насильство можуть підвищити у сотні разів – від 17 до 68 тис. грн. Наразі вони становлять від 170 грн до 680 грн. Також до покарань додали суспільно корисні роботи. Гроші за їхнє виконання планують перераховувати постраждалій стороні.

Окрім того, у законопроекті пропонується притягувати військових до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Джерело: BBC