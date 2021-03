Європейський союз розпочав підготовку чергового пакету санкцій проти Білорусі.

Четвертий пакет санкцій, ймовірно, буде спрямований проти поліцейських і представників служб безпеки, але навряд чи торкнеться “гаманців” Лукашенка.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after “the money” behind the regime but it is still early days

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021