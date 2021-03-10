PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

ЄС розробляє четвертий пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Європейський союз розпочав підготовку чергового пакету санкцій проти Білорусі.

останній диктатор Європи

Четвертий пакет санкцій, ймовірно, буде спрямований проти поліцейських і представників служб безпеки, але навряд чи торкнеться “гаманців” Лукашенка.

Читайте
Це нісенітниця: Україна спростувала інформацію про постачання зброї в Білорусь

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Санкції ЄС проти Білорусі

25 лютого Європейський суд повідомив про продовження санкцій проти Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Санкції направлені на високопосадовців країни, які несуть відповідальність за фальсифікацію виборів, репресії проти журналістів, опозиціонерів та силові розгони мирних мітингувальників.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка