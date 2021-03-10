Європейський союз розпочав підготовку чергового пакету санкцій проти Білорусі.

Четвертий пакет санкцій, ймовірно, буде спрямований проти поліцейських і представників служб безпеки, але навряд чи торкнеться “гаманців” Лукашенка.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after “the money” behind the regime but it is still early days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021

Санкції ЄС проти Білорусі

25 лютого Європейський суд повідомив про продовження санкцій проти Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Санкції направлені на високопосадовців країни, які несуть відповідальність за фальсифікацію виборів, репресії проти журналістів, опозиціонерів та силові розгони мирних мітингувальників.