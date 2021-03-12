В ЕС начали рассмотрение введения электронных въездных виз

Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных, которые проставляются в паспортах иностранцев.

Сейчас уже объявили о начале общественных консультаций по оценке этого нововведения.

— Еврокомиссия начала общественные консультации по переводу визовых процедур на цифровой основе. Люди, которые будут подавать заявки на получение виз, представители туристической отрасли, другие заинтересованные субъекты, а также широкая общественность приглашены к участию, — сообщили в Еврокомиссии.

Изменениями предлагается введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, который используется сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.

Такая не бумажная и бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги, а для консульских учреждений обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах ЕС.

Упомянутые общественные консультации продлятся от 11 марта по 3 июня. Свои предложения по результатам этого обсуждения Еврокомиссия представит до конца 2021 года. Обновленный пакт ЕС по миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.

Безвиз для Украины

С марта 2021 года для украинцев начал действовать безвиз с Гренадой и нидерландскими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Также с этого месяца возобновили авиасообщение с Грузией.

Источник: ЕС