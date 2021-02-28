Для украинцев с марта будут действовать два новых безвиза

Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Также с марта возобновляется сообщение с Грузией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также посоветовал украинцам непосредственно перед путешествием в страны проверять условия въезда на сайте с онлайн-картой от МИД.

На ресурсе есть интерактивная цветная карта Земли, на которой можно посмотреть при каких условиях можно посетить страну — въезд разрешен всем, разрешен только с видом на жительство или вообще запрещен.

При нажатии мышкой на любую страну можно узнать актуальную информацию про визы, условия посещения стран и ограничения в условиях пандемии коронавируса.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують 2 безвізи: 1. Гренада 2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба + відкривається Грузія Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

Украина подписала безвиз с Сент-Винсент и Гренадины

Украина запустила безвизовый режим с государством Сент-Винсента и Гренадины в Великобритании.

Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря, которое расположена на большом острове Сент-Винсент и цепочке мелких островов. Сент-Винсент и Гренадины являются конституционной монархией в рамках Содружества, возглавляемого королевой Великобритании.