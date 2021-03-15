Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к нации с просьбой помолиться за него перед госпитализацией и операцией на сердце.

77-летний Валенса отметил, что записал обращение по воле небес.

— Я не знаю, какой будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня. Я готов к двум основным результатам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу, — сказал Валенса в обращении.

Польское издание Super Express утверждает, что Валенсе предстоит операция на сердце. В кардиостимуляторе экс-главы Польши лопнул один из проводов. Также у 77-летнего политика диагностирован диабет, а еще он имеет ряд других проблем со здоровьем.

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Лех Валенса был президентом Польши в период с 1990 до 1995 года. На выборах 1995 года он уступил победу во втором туре Александру Квасьневскому.

В 1983 году Валенса был удостоен Нобелевской премии мира.

В 2017 году сына Леха Валенсы Пшемыслава нашли мертвым. Пшемыслав — третий из восьми детей Леха Валенсы и его жены Дануты.