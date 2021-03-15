Колишній президент Польщі Лех Валенса звернувся до нації із проханням помолитися за нього перед госпіталізацією та операцією на серці.

77-річний Валенса зазначив, що записав звернення з волі небес.

— Я не знаю, якою буде воля небес, але з нею завжди доводиться погоджуватися. Помоліться за мене. Я готовий до двох основних результатів. Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу, – сказав Валенса у зверненні.

Польське видання Super Express стверджує, що на Валенсу чекає операція на серці. У кардіостимуляторі екс-очільника Польщі лопнув один із проводів. Також у 77-річного політика діагностований діабет, а ще він має низку інших проблем зі здоров’ям.

Лех Валенса був президентом Польщі у період з 1990 до 1995 року. На виборах 1995 року він поступився перемогою у другому турі Олександру Кваснєвському.

У 1983 році Валенса був удостоєний Нобелівської премії миру.

У 2017 році сина Леха Валенси Пшемислава знайшли мертвим. Пшемислав – третій з восьми дітей Леха Валенси і його дружини Данути.