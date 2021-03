Послы стран Европейского союза согласовали введение санкции против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, среди которых Российская Федерация.

EU ambs have given green light to another batch of human rights sanctions. This time 11 people & 4 entities from #China, #Eritrea, #Libya, #NorthKorea #Russia & #SouthSudan. Publication on 22 March. The 2 Russians listed are responsible for the “gay purges” in #Chechnya. #LGBTI

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 17, 2021