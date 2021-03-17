Послы стран Европейского союза согласовали введение санкции против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, среди которых Российская Федерация.

— Послы ЕС дали зеленый свет новой серии санкций, связанных с нарушением прав человека. На этот раз 11 человек и четыре организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана, — написал журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

EU ambs have given green light to another batch of human rights sanctions. This time 11 people & 4 entities from #China, #Eritrea, #Libya, #NorthKorea #Russia & #SouthSudan. Publication on 22 March. The 2 Russians listed are responsible for the “gay purges” in #Chechnya. #LGBTI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 17, 2021

По его словам, двое указанных в списке граждан РФ являются ответственными за “чистки” гомосексуалистов в Чечне.

Опубликовать решение по санкциям должны 22 марта.

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Санкции против Кадырова

В июле 2020 года США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу нарушений прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

В заявлении о санкциях тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео указал на “обширную достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни”.