PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

Чистки ЛГБТ в Чечне: ЕС готовит новый пакет санкций в отношении граждан РФ

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкции против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, среди которых Российская Федерация.

ЛГБТ

— Послы ЕС дали зеленый свет новой серии санкций, связанных с нарушением прав человека. На этот раз 11 человек и четыре организации из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана, — написал журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

По его словам, двое указанных в списке граждан РФ являются ответственными за “чистки” гомосексуалистов в Чечне.

Опубликовать решение по санкциям должны 22 марта.

Читайте
Европарламент принял резолюцию о зоне свободы ЛГБТ

Санкции против Кадырова

В июле 2020 года США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу нарушений прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

В заявлении о санкциях тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео указал на “обширную достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни”.

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка