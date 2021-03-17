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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

Чистки ЛГБТ у Чечні: ЄС готує новий пакет санкцій щодо громадян РФ

Посли країн Європейського союзу погодили запровадження санкції проти 11 порушників прав людини та чотирьох організацій із низки країн, серед яких Російська Федерація.

ЛГБТ

— Посли ЄС дали зелене світло новій серії санкцій, що пов’язані з порушенням прав людини. Цього разу 11 осіб і чотири організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану, – написав журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter.

За його словами, двоє зазначених у списку громадян РФ є відповідальними за “чистки” гомосексуалістів у Чечні.

Опублікувати рішення щодо санкцій повинні 22 березня.

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Санкції проти Кадирова

У липні 2020 року США ввели санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова щодо порушень прав людини, зокрема, тортур і позасудових страт.

У заяві про санкції тодішній державний секретар США Майк Помпео вказав на “велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, зокрема, тортури і позасудові страти”.

Фото: Unsplash

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