Посли країн Європейського союзу погодили запровадження санкції проти 11 порушників прав людини та чотирьох організацій із низки країн, серед яких Російська Федерація.

EU ambs have given green light to another batch of human rights sanctions. This time 11 people & 4 entities from #China, #Eritrea, #Libya, #NorthKorea #Russia & #SouthSudan. Publication on 22 March. The 2 Russians listed are responsible for the “gay purges” in #Chechnya. #LGBTI

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 17, 2021