Посли країн Європейського союзу погодили запровадження санкції проти 11 порушників прав людини та чотирьох організацій із низки країн, серед яких Російська Федерація.

— Посли ЄС дали зелене світло новій серії санкцій, що пов’язані з порушенням прав людини. Цього разу 11 осіб і чотири організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану, – написав журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter.

EU ambs have given green light to another batch of human rights sanctions. This time 11 people & 4 entities from #China, #Eritrea, #Libya, #NorthKorea #Russia & #SouthSudan. Publication on 22 March. The 2 Russians listed are responsible for the “gay purges” in #Chechnya. #LGBTI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 17, 2021

За його словами, двоє зазначених у списку громадян РФ є відповідальними за “чистки” гомосексуалістів у Чечні.

Опублікувати рішення щодо санкцій повинні 22 березня.

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Санкції проти Кадирова

У липні 2020 року США ввели санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова щодо порушень прав людини, зокрема, тортур і позасудових страт.

У заяві про санкції тодішній державний секретар США Майк Помпео вказав на “велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, зокрема, тортури і позасудові страти”.