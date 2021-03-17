PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Более 50 тыс. землетрясений в Исландии за три недели: на что это указывает

В Исландии за последние три недели зарегистрировали более 50 тыс. землетрясений.

Ісландія

Такая необычная активность указывает на приближение извержения вулкана. Ученые не знают, когда это произойдет, а исландцы привыкают жить с подземными толчками.

— Многие люди просыпаются из-за землетрясений. Некоторые из них были магнитудой более пяти баллов. Это очень необычно. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное, — рассказала Элизабет Палмадоттир из Исландской метеорологической службы.

Зона сейсмической активности расположена в 30 км от столицы Рейкьявика. Исландцы привыкли к извержениям вулканов, но в этом районе они не происходили в течение сотен лет.

В 2010 году извержение вулкана Ейяфьядлайокудль привело к отмене тысяч авиарейсов по всей Европе через густые облака пепла и дыма.

Читайте
Исландия откроет границы для всех вакцинированных туристов

14 марта сейсмологи в 27 км от столицы Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как очень сильный.

Источник: ВВС

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка