В Исландии за последние три недели зарегистрировали более 50 тыс. землетрясений.

Такая необычная активность указывает на приближение извержения вулкана. Ученые не знают, когда это произойдет, а исландцы привыкают жить с подземными толчками.

— Многие люди просыпаются из-за землетрясений. Некоторые из них были магнитудой более пяти баллов. Это очень необычно. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное, — рассказала Элизабет Палмадоттир из Исландской метеорологической службы.

Зона сейсмической активности расположена в 30 км от столицы Рейкьявика. Исландцы привыкли к извержениям вулканов, но в этом районе они не происходили в течение сотен лет.

В 2010 году извержение вулкана Ейяфьядлайокудль привело к отмене тысяч авиарейсов по всей Европе через густые облака пепла и дыма.

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14 марта сейсмологи в 27 км от столицы Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как очень сильный.