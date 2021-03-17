В Ісландії за останні три тижні зареєстрували понад 50 тис. землетрусів.

Така незвична активність вказує на наближення виверження вулкану. Вчені не знають, коли це станеться, а ісландці звикають жити із підземними поштовхами.

— Багато людей прокидаються через землетруси. Декілька з них були магнітудою понад п’ять балів. Це дуже незвично. Я не думаю, що хтось пам’ятає щось подібне, – розповіла Елізабет Палмадоттір із Ісландської метеорологічної служби.

Зона сейсмічної активності розташована за 30 км від столиці Рейк’явіка. Ісландці звикли до вивержень вулканів, але у цьому районі вони не відбувалися впродовж сотень років.

У 2010 році виверження вулкана Ейяф’ядлайокудль призвело до скасування тисяч авіарейсів по всій Європі через густі хмари попелу й диму.

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14 березня сейсмологи за 27 км від столиці Ісландії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бали. За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінювався як дуже сильний.