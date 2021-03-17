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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Суд Японии признал запрет на однополые браки неконституционным

Японский окружной суд постановил, что запрет однополым парам жениться, является неконституционным.

ЛГБТ прапор

Конституция Японии, принятая еще после окончания Второй мировой войны, определяет брак как союз между обоими полами.

Правительство заявило, что однополые браки в то время не предусматривались.

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Однак суд Саппоро постановил, что это лишило пары гарантированного конституцией равенства, что рассматривается как символическая победа активистов ЛГБТК.

Япония — единственная страна в группе развитых стран G7, которая не допускает однополые браки.

Даже если все окружные суды объявят однополые союзы конституционными, легализация однополых браков не гарантируется, поскольку нынешний политический импульс к изменению закона пассивный.

Тем временем Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Конгрегация доктрины веры предполагает благословение гомосексуальных пар.

Более того, благословение однополых союзов в коем случае не может быть ассоциировано с благословением Таинства брака.

Источник: ВВС

Фото: Unsplash

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