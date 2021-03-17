Суд Японії визнав заборону на одностатеві шлюби неконституційною

Японський окружний суд постановив, що заборона одностатевим парам одружуватися, є неконституційною.

Конституція Японії, ухвалена ще після закінчення Другої світової війни, визначає шлюб як союз між обома статями.

Уряд заявив, що одностатеві шлюби в той час не передбачалися.

Однако суд Саппоро ухвалив, що це позбавило пари гарантованого конституцією рівності, що розглядається як символічна перемога активістів ЛГБТК.

Японія – єдина країна в групі розвинених країн G7, яка не допускає одностатеві шлюби.

Навіть якщо всі окружні суди оголосять одностатеві союзи конституційними, легалізація одностатевих шлюбів не гарантована, оскільки нинішній політичний імпульс до зміни закону пасивний.

Тим часом Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Конгрегація доктрини віри не передбачає благословення гомосексуальних пар.

Більше того, благословення одностатевих союзів у жодному разі не може бути асоційоване з благословенням Таїнства шлюбу.