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Факты / Мир
Людмила Богданова |

$300 млн в год и оружие: США могут утвердить пакет помощи Украине на 5 лет

США рассматривают вариант выделения ежегодной материальной помощи Украине в сфере безопасности. Сумма составит до $300 млн. Об этом говорится в законопроекте о партнерстве с Украиной, который внесли в Сенат накануне.

$300 млн в год и оружие: США могут утвердить пакет помощи Украине на 5 лет

Среди прочего, документ предусматривает:

  • поддержку США Украина в течение следующих пяти лет;
  • выделение $300 млн военной помощи в год, в частности, $4 млн для подготовки военных;
  • предоставление оружия;
  • создание Государственным департаментом США рабочей группы по вопросам Украины;
  • назначение уполномоченного в Украине, который бы служил послом США в проведении переговоров Нормандской четверки.
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— Украинскому народу нужны все доступные ресурсы для борьбы с российской агрессией. Мы поддерживаем народ Украины, когда он защищает суверенитет и территориальную целостность своей нации, — сказал сенатор Джон Баррассо, представитель Республиканской партии.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен также сообщал об усилении поддержки Украины. В частности, речь идет об экономике и сфере безопасности. Также Блинкен заявил об обсуждении по поводу санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Фото: Dreamstime

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