Нидерланды изменили правила въезда для украинцев

В Нидерландах изменили требования для украинцев, которые хотят попасть в страну. Они касаются правил прохождения тестирования на коронавирус.

Если гражданин Украины прибыл в Нидерланды для пересадки на другой рейс, он должен сдать в аэропорту ПЦР-тест. Также турист сможет показать результаты тестирования на коронавирус, если они были сделаны не более, чем за 72 часа до момента въезда на территорию страны ЕС.

Пассажиры, следующие именно в Нидерланды, должны сделать одно ПЦР-тестирование или показать его результаты, если с момента сдачи не прошло более 24 часов.

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Также власти Нидерландов позволили иметь с собой ПЦР-тестирование, которое было сделано за 72 часа до прибытия, но в таком случае нужно будет пройти экспресс-тест не позднее, чем за 24 часа до посадки на самолет.

Новые правила распространяются на всех туристов из Украины, которые старше 13 лет. Дети до 12 лет не должны проходить процедуру тестирования.

Турция изменила правила пересечения границы

С 15 марта 2021 года Турция изменила правила въезда в страну. Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Все, кто планирует поездку в эту страну, будут заполнять электронную анкету в течение 72 часов до поездки. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну.

Источник: avianews