Украина откроет регулярное авиасообщение с Сербией

Украина планирует открыть регулярное авиасообщение с Сербией.
О соответствующем решение, которое принял Кабмин, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
По словам главы ведомства Владислава Криклия, несмотря на пандемию в Украине продолжают расширять перечень стран, с которыми ведется сотрудничество в авиаперевозках.
— Сегодня правительство поддержало проект соглашения о воздушном сообщении с Сербией и своим решением уполномочил главу Государственной авиационной службы Александра Бильчука подписать его от украинской стороны, — отметил глава Мининфраструктуры.
Также министр отметил, что это соглашение позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Сербией.
Это будет способствовать активизации двусторонних связей, налаживанию и расширению эффективных двусторонних экономических отношений, а также позволит либерализовать рынок воздушных перевозок.
Электронные визы
Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных, которые проставляются в паспортах иностранцев.
Изменениями предлагается введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, который используется сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.