Украина откроет регулярное авиасообщение с Сербией

Украина планирует открыть регулярное авиасообщение с Сербией.

О соответствующем решение, которое принял Кабмин, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

По словам главы ведомства Владислава Криклия, несмотря на пандемию в Украине продолжают расширять перечень стран, с которыми ведется сотрудничество в авиаперевозках.

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— Сегодня правительство поддержало проект соглашения о воздушном сообщении с Сербией и своим решением уполномочил главу Государственной авиационной службы Александра Бильчука подписать его от украинской стороны, — отметил глава Мининфраструктуры.

Также министр отметил, что это соглашение позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Сербией.

Это будет способствовать активизации двусторонних связей, налаживанию и расширению эффективных двусторонних экономических отношений, а также позволит либерализовать рынок воздушных перевозок.

Электронные визы

Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных, которые проставляются в паспортах иностранцев.

Изменениями предлагается введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, который используется сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн.