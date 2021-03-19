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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Нідерланди змінили правила в’їзду для українців

У Нідерландах змінили вимоги для українців, які хочуть потрапити до країни. Вони стосуються правил проходження тестування на коронавірус.

Нідерланди

Якщо громадянин України прибув у Нідерланди для пересадки на інший рейс, він повинен здати в аеропорті ПЛР-тест. Також турист зможе показати результати тестування на коронавірус, якщо вони були зроблені не більше, ніж за 72 години до моменту в’їзду на територію країни ЄС.

Пасажири, які прямують саме до Нідерландів, повинні зробити одне ПЛР-тестування або ж показати його результати, якщо з моменту здачі не пройшло більше 24 годин.

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Також влада Нідерландів дозволила мати з собою ПЛР-тестування, яке було зроблене за 72 години до прибуття, але у такому разі потрібно буде пройти експрес-тест не пізніше, ніж за 24 години до посадки на літак.

Нові правила поширюються на усіх туристів з України, які старші 13 років. Діти до 12 років не повинні проходити процедуру тестування.

Туреччина змінила правила перетину кордону

Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Окрім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Усі, хто планує поїздку до цієї країни, заповнюватимуть електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. В анкеті слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.

Джерело: avianews

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