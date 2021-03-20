Туреччина вийшла з конвенції про заборону домашнього насильства

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству.

Відповідний указ вже підписав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Міністр у справах сім’ї, праці і соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, що права жінок гарантовані національним законодавством Туреччини, особливо в Конституції.

Вона зазначила, що насильство над жінками є злочином проти людства. Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом нульової толерантності.

Представники Партії справедливості і розвитку, яку очолює президент країни, наполягають на тому, що документ заохочує розлучення, просуває культуру ЛГБТ, а тому несе загрозу для турецьких сімей.

У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, ухвалену в Стамбулі. У цій країні в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, а це вдвічі більше, ніж у 2011-му.

Домашнє насилля у Туреччині

У Туреччині чоловік облив окропом дружину після того, як вона розбудила його сніданком у ліжко. Поліція заарештувала чоловіка, проте потім суд відпустив його під заставу. Через негативну реакцію громадськості, яка супроводжувалася скаргою адвоката Рукіє, його повторно заарештували та помістили під варту.

У Туреччині 28-річній українці чоловік порізав обличчя через ревнощі. Жінка планувала розлучитися з ним. Поліції вдалося затримати чоловіка, а жінку направили до лікарні.

Джерело: Anadolu