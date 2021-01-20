Разбудила завтраком в постель: турок облил кипятком жену и таскал за волосы по дому

В Турции мужчина облил кипятком жену после того, как она разбудила его завтраком в постель.
23-летняя Рукие Ай рассказала, что хотела сделать мужу приятный сюрприз. Она приготовила завтрак и пришла к возлюбленному. Однако мужчина пришел в ярость из-за этого. Он потребовал от жены оставить его. Поэтому Рукие оставила мужа и пошла завтракать с дочерью.
Он пришел в плохом настроении, и сказал, что собирается развестись со мной и получить опеку над нашей дочерью, — поделилась пострадавшая.
Затем мужчина облил Рукие кипятком.
— Я убежала. Моя футболка прилипла к коже. Затем он вылил остаток кипятка, и часть его попала на ноги моему ребенку, — рассказала женщина.
Она добавила, что хотела убежать, но потеряла сознание от боли.
— Когда я пришла в себя, то услышала крик дочери, а потом почувствовала, как он схватил меня за волосы и потащил в ванную, — поделила пострадавшая.
Тогда ее мужу позвонил отец, и Рукие смогла вырваться и убежать к соседям, чтобы попросить о помощи.
Полиция арестовала мужчину, однако потом суд отпустил его под залог.
Из-за негативной реакции общественности, которая сопровождалась жалобой адвоката Рукие, он был повторно арестован и заключен под стражу.
Нападение на украинку в Турции
В Турции 28-летней украинке муж порезал лицо из-за ревности. Женщина планировала расстаться с ним.
Полиции удалось задержать мужчину, а женщину направили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.