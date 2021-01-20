Разбудила завтраком в постель: турок облил кипятком жену и таскал за волосы по дому

В Турции мужчина облил кипятком жену после того, как она разбудила его завтраком в постель.

23-летняя Рукие Ай рассказала, что хотела сделать мужу приятный сюрприз. Она приготовила завтрак и пришла к возлюбленному. Однако мужчина пришел в ярость из-за этого. Он потребовал от жены оставить его. Поэтому Рукие оставила мужа и пошла завтракать с дочерью.

Он пришел в плохом настроении, и сказал, что собирается развестись со мной и получить опеку над нашей дочерью, — поделилась пострадавшая.

Затем мужчина облил Рукие кипятком.

— Я убежала. Моя футболка прилипла к коже. Затем он вылил остаток кипятка, и часть его попала на ноги моему ребенку, — рассказала женщина.

Она добавила, что хотела убежать, но потеряла сознание от боли.

— Когда я пришла в себя, то услышала крик дочери, а потом почувствовала, как он схватил меня за волосы и потащил в ванную, — поделила пострадавшая.

Тогда ее мужу позвонил отец, и Рукие смогла вырваться и убежать к соседям, чтобы попросить о помощи.

Полиция арестовала мужчину, однако потом суд отпустил его под залог.

Из-за негативной реакции общественности, которая сопровождалась жалобой адвоката Рукие, он был повторно арестован и заключен под стражу.

Нападение на украинку в Турции

В Турции 28-летней украинке муж порезал лицо из-за ревности. Женщина планировала расстаться с ним.

Полиции удалось задержать мужчину, а женщину направили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.