Греция планирует открыть границу для вакцинированных туристов

Греция хочет отменить ограничения на въезд для тех туристов, которых вакцинировали от коронавируса.

Министерство туризма страны планирует обнародовать соответствующее решение уже 23 марта.

Поэтому путешественники, посещающие страну, должны будут лишь подтвердить то, что они действительно вакцинированы. От них больше не будут требовать негативного ПЦР-теста и семидневного карантина.

Однако такое исключение касается только граждан стран-членов ЕС и Израиля.

Сейчас власти Греции активно поддерживают разработку общеевропейского сертификата вакцинации. Правительство страны рассчитывает на то, что его быстрое внедрение поможет спасти туристический сезон в государстве.

Кроме этого, в начале марта министр туризма Харис Теохарис заявил, что Греция может открыть границы для иностранных туристов с 14 мая.

По его словам, в 2021 году Греция готова приветствовать всех туристов, если они или прошли вакцинацию, или болели и имеют антитела, или могут показать отрицательный тест.

Однако на границе все равно иностранцев будут просить сделать бесплатный экспресс-тест.

Исландия откроет границы для всех вакцинированных туристов

Министр юстиции Аслауг Арна Сигурбьорнсдоттир сообщила, что Исландия откроет границы для вакцинированных туристов из разных стран мира.

Путешественников освободят от обязательного карантина и тестирования, если они предоставят сертификат, подтверждающий антитела или прививки от коронавируса.