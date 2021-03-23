Греція планує відкрити кордон для вакцинованих туристів

Греція хоче скасувати обмеження на в’їзд для тих туристів, яких вакцинували від коронавірусу.

Міністерство туризму країни планує оприлюднити відповідне рішення вже 23 березня.

Відтак мандрівники, які відвідують країну, повинні будуть лише підтвердити те, що вони справді вакциновані. Від них більше не вимагатимуть негативного ПЛР-тесту та семиденного карантину.

Однак такий виняток стосується лише громадян країн-членів ЄС та Ізраїлю.

Нині влада Греції активно підтримує розробку загальноєвропейського сертифікату вакцинації. Уряд країни розраховує на те, що його швидке впровадження допоможе врятувати туристичний сезон у державі.

Окрім цього, на початку березня міністр туризму Харіс Теохаріс заявив, що Греція може відкрити кордони для іноземних туристів з 14 травня.

За його словами, у 2021 році Греція готова вітати усіх туристів, якщо вони або пройшли вакцинацію, або хворіли та мають антитіла, або можуть показати негативний тест.

Однак на кордоні все одно іноземців проситимуть зробити безкоштовний експрес-тест.

Ісландія відкриє кордони для всіх вакцинованих туристів

Міністр юстиції Аслауг Арна Сігурбьорнсдоттір повідомила, що Ісландія відкриє кордони для вакцинованих туристів з різних країн світу.

Мандрівників звільнять від обов’язкового карантину та тестування, якщо вони нададуть сертифікат, що підтверджує антитіла або щеплення від коронавірусу.