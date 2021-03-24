Китай разработал Covid-вакцину в форме аэрозоля

В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса в форме аэрозоля.

Государственный медицинский регулятор КНР позволил компании CanSino Biologics начать первые испытания новой Covid-вакцины.

В фармкомпании отметили, что безопасность и эффективность такой вакцины будет определена во время всех испытаний.

На сегодня в Китае уже утвердили пять препаратов, которыми проводят прививки против коронавируса.

Китайские разработки вакцины против Covid-19

Китайские ученые работают над вакциной от коронавируса, которая не потребует хранения в специальных температурных условиях.

В частности, они планируют создать препарат, который можно будет хранить при обычной для холодильника температуре +2 … 8 ° C.

Однако, по словам ученых, эту вакцину можно будет хранить и при более высоких температурах, чем обычные антикоронавирусные препарты, благодаря запатентованной технологии липидных наночастиц.

Источник: Medical Xpress