Китай розробив Covid-вакцину у формі аерозолю

У Китаї розпочалися клінічні випробування вакцини проти коронавірусу у формі аерозолю.

Державний медичний регулятор КНР дозволив компанії CanSino Biologics почати перші випробування нової Covid-вакцини.

У фармкомпанії зазначили, що безпечність та ефективність такої вакцини буде визначена під час усіх випробувань.

Станом на сьогодні у Китаї вже затвердили п’ять препаратів, якими проводять щеплення проти коронавірусу.

Китайські розробки вакцини проти Covid-19

Китайські науковці працюють над вакциною від коронавірусу, яка не потребуватиме зберігання в спеціальних температурних умовах.

Зокрема, вони планують створити препарат, який можна буде зберігати при звичайній для холодильника температурі +2…+8°C.

Водночас, за словами вчених, цю вакцину можна буде зберігати і за більш високих температур, ніж звичайні антікоронавірусні препарти, завдяки запатентованій технології ліпідних наночастинок.

Джерело: Medical Xpress