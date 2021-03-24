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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Суецький канал заблокований контейнеровозом: у масштабному заторі понад 100 суден

На Суецькому каналі – одному з найбільших морських торгових шляхів у світі утворився масштабний затор. Заблокувався рух понад 100 суден.

Суецький канал

Річ у тому, що гігантське контейнерне судно Evergreen, довжиною 400 м, сіло на мілину на Суецькому каналі, поблизу Єгипту.

У результаті цього рух суден, які намагалися пропливти між Червоним і Середземним морем, заблокувався.

Наразі триває операція з підняття судна з мілини, однак для цього може знадобитися кілька днів. Повідомляється, що контейнеровоз відхилився з курсу через сильний вітер, через те просів на дно.

Cуецький канал – як виглядає ситуація (КАРТА)

Суэцкий канал карта

Суэцкий канал карта

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Аварія українського судна в Румунії

11 березня у Чорному морі, поблизу Румунії, затонуло судно Волго Балт 179, на борту якого були українські моряки.

Двоє людей загинули, 10 вдалося врятувати. Серед чоловіків у складі екіпажу була жінка. Всіх громадян України після цього доправили у місто Констанца.

Джерело: Bloomberg

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