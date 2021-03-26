Из-за блокировки Суэцкого канала выросла стоимость морских грузоперевозок

Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом.

Сейчас задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму более $10 млрд.

По мнению специалистов агентства Bloomberg, пока сложно оценить потери, которые понесет мировая экономика из-за блокировки этого морского пути. Однако, инцидент уже спровоцировал рост стоимости морских грузоперевозок.

К примеру, ценник на доставку стандартного сухогрузного контейнера объемом 67,7 куб. м из Китая в Европу сейчас составляет около $8 тыс. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года цена на эту услугу выросла в четыре раза.

Если канал не разблокируют в течение нескольких недель, то танкеры, перевозящие нефтепродукты и нефть из стран Ближнего Востока в Европу, могут направить по другому маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды (мыс в ЮАР, недалеко от Кейптауна, — Ред.).

В таком случае стоимость поставок вырастет минимум на $300 тыс. — именно столько придется доплатить за топливо для каждого танкера, чтобы он смог преодолеть расстояние в 9,65 тыс. км.

24 марта на Суэцком канале образовалась масштабная пробка. Гигантское контейнерное судно Эвер Гивен, длиной 400 м, село на мель на Суэцком канале, вблизи Египта.

Фото: John Scott-Railton