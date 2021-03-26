Президент Молдовы Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации о роспуске парламента.

Причиной этому стало голосование за Игоря Гросу, которое так и не состоялось.

Консультации пройдут в пятницу, 26 марта.

25 марта депутаты Партии социалистов бывшего президента Игоря Додона и их союзники ушли из заседания парламента, где должен был представить свою программу Игорь Гросу.

Таким образом, это стало второй провальной попыткой парламента утвердить правительство.

Визит Санду в Украине

12 января Владимир Зеленский встретился с новым президентом Молдовы Майей Санду, которая посетила Киев с официальным визитом.

Зеленский и Санду договорились о создании Президентского Совета для решения совместных задач Украины и Молдовы.

Также страны планируют усилить сотрудничество в экономической отрасли, совместными силами бороться с контрабандой на границе и вести переговоры с ЕС по поставкам вакцины против коронавируса.

Источник: NewsMaker