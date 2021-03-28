На границе в Молдове 75 человек предъявили фальшивые справки о тесте на Covid-19

На молдавской границе в пункте пропуска Крива 75 человек предъявили фальшивые справки с отрицательным тестом на коронавирус.

Все нарушители имеют молдавское гражданство и направлялись двумя автобусами на работу в Польшу.

Во время проверки первого автобуса пограничники обнаружили 38 поддельных справок тестов на коронавирус, а во втором — 37.

Пассажиры отказались объяснить, откуда у них взялись поддельные результаты тестов.

— Только один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сказала, что получила документ по почте, заплатив за него 200 леев человеку, которого он не знает, — отметили в пограничной полиции.

Молдавские пограничники связались с лабораторией, в которой якобы сдавали тесты на коронавирус пассажиры обоих автобусов. Сотрудники медучреждения отметили, что не брали анализы у тех людей и не выдавали им справок.

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Поддельные документы изъяли и направили на экспертизу. Сейчас пограничная полиция проводит расследование. Гражданам, которые предъявили поддельные справки, грозит уголовное наказание.

В начале февраля в Польше в течение нескольких дней задержали более сотни украинцев и молдаван, которые хотели пересечь границу с фальшивыми документами и разрешениями на работу.

Все иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Источник: NewsMaker