На кордоні у Молдові 75 осіб пред’явили фальшиві довідки про тест на Covid-19

На молдовському кордоні у пункті пропуску Крива 75 осіб пред’явили фальшиві довідки з негативним тестом на коронавірус.

Усі порушники мають молдовське громадянство і прямували двома автобусами на роботу до Польщі.

Під час перевірки першого автобусу прикордонники виявили 38 підроблених довідок тестів на коронавірус, а у другому — 37.

Пасажири відмовилися пояснити, звідки у них взялися підроблені результати тестів.

— Лише одна людина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, сказала, що отримала документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, якої він не знає, – зазначили у прикордонній поліції.

Молдовські прикордонники зв’язалися із лабораторією, в якій нібито здавали тести на коронавірус пасажири обох автобусів. Співробітники медустанови зазначили, що не брали аналізи у тих людей та не видавали їм довідок.

Читайте Молдова розпочала вакцинацію проти коронавірусу

Підроблені документи вилучили та направили на експертизу. Наразі прикордонна поліція проводить розслідування. Громадянам, котрі пред’явили підроблені довідки, загрожує кримінальне покарання.

На початку лютого у Польщі впродовж декількох днів затримали понад сотню українців та молдован, які хотіли перетнути кордон з фальшивими документами та дозволами на роботу.

Усі іноземці добровільно погодились на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Джерело: NewsMaker