На кордоні у Молдові 75 осіб пред’явили фальшиві довідки про тест на Covid-19

На молдовському кордоні у пункті пропуску Крива 75 осіб пред’явили фальшиві довідки з негативним тестом на коронавірус.
Усі порушники мають молдовське громадянство і прямували двома автобусами на роботу до Польщі.
Під час перевірки першого автобусу прикордонники виявили 38 підроблених довідок тестів на коронавірус, а у другому — 37.
Пасажири відмовилися пояснити, звідки у них взялися підроблені результати тестів.
— Лише одна людина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, сказала, що отримала документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, якої він не знає, – зазначили у прикордонній поліції.
Молдовські прикордонники зв’язалися із лабораторією, в якій нібито здавали тести на коронавірус пасажири обох автобусів. Співробітники медустанови зазначили, що не брали аналізи у тих людей та не видавали їм довідок.
Підроблені документи вилучили та направили на експертизу. Наразі прикордонна поліція проводить розслідування. Громадянам, котрі пред’явили підроблені довідки, загрожує кримінальне покарання.
На початку лютого у Польщі впродовж декількох днів затримали понад сотню українців та молдован, які хотіли перетнути кордон з фальшивими документами та дозволами на роботу.
Усі іноземці добровільно погодились на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.
Джерело: NewsMaker