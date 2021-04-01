ПВК Вагнера причастна к пыткам и массовым казням в Центральной Африке — ООН

Эксперты ООН выразили обеспокоенность из-за сообщения о преступлениях со стороны российских наемников в Центральноафриканской Республике.

Сотрудники ООН получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, виновником которых является частный военный персонал, который действует совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях — с миротворцами ООН.

Среди возможных преступлений называют:

массовые казни без надлежащего судебного разбирательства,

произвольные задержания,

пытки,

похищения,

насильственное перемещение гражданских лиц,

нападения на гражданские объекты и агрессия против сотрудников гуманитарных организаций.

Читайте Какие последствия может иметь расследование Bellingcat о вагнеровцах и почему его не провели в Украине

По информации ООН, к этим преступлениям в частности причасна так называемая ПВК Вагнера. В ситуации фигурируют две российские структуры. Одна из них — Lobaye Invest, специализирующаяся на золоте и бриллиантах. Другая — Sewa Security Services — обеспечивает охрану президента и других высокопоставленных ЦАР.

В Центральной Африканской республике с 2013 года продолжается вооруженная борьба между повстанцами и центральной властью.

Обострение конфликта произошло в конце декабря, после президентских выборов, на которых формально победил Фостен-Арканжи Туадера, 30 марта он принял присягу. Его оппоненты не согласились с результатами и усилили вооруженный давление.