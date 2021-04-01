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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

ПВК Вагнера причетна до тортур і масових страт у Центральній Африці – ООН

Експерти ООН висловили стурбованість через повідомлення про злочини з боку російських найманців у Центральноафриканській Республіці.

ПВК Вагнера причетна до тортур і масових страт у Центральній Африці – ООН

Співробітники ООН отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, винуватцем яких є приватний військовий персонал, який діє спільно зі збройними силами ЦАР, а в деяких випадках – із миротворцями ООН.

Серед імовірних злочинів називають:

  • масові страти без належного судового розгляду,
  • довільні затримання,
  • тортури,
  • викрадення,
  • насильницьке переміщення цивільних осіб,
  • напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій.
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За інформацією ООН, до цих злочинів зокрема причетна так звана ПВК Вагнера. У ситуації фігурують ще дві російські структури. Одна з них – Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах. Інша – Sewa Security Services – забезпечує охорону президента та інших високопосадовців ЦАР.

У Центральній Африканській республіці з 2013 року триває збройна боротьба між повстанцями і центральною владою.

Загострення конфлікту сталося наприкінці грудня, після президентських виборів, на яких формально переміг Фостен-Арканжи Туадера, 30 березня він склав присягу.  Його опоненти не погодилися з результатами і посилили збройний тиск.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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