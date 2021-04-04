Все судна, которые застряли в результате аварии гигантского контейнеровоза Ever Given, 3 марта успешно освободили Суэцкий канал. Об этом сообщила администрация торгового пути.

Последний 61 из 422 кораблей, движение которых было заблокировано с конца марта, прошел через жизненно важную торговую артерию в субботу, 3 марта.

Накануне глава управления Суэцкого канала сообщил о расследовании относительно того, почему судно Ever Given село на мель. Результаты сообщат через несколько дней.

Блокировка Суэцкого канала

23 марта на одном из крупнейших морских торговых путей, Суэцком канале, заблокировалось движение. Гигантское судно Ever Given просело на мель, чем вызвало пробку.

29 марта после шести дней попыток корабль удалось снять с мели. Это событие негативно повлияло на мировую экономику. По предварительным данным, один день простоя наносил $400 млн убытков.