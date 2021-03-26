Украинские авиалинии Антонов готовы помочь с перевозками компаниям, которые не могут перевезти товары в связи с блокированием Суэцкого канала.

Об этом сообщила администрация предприятия Антонов 26 марта.

— Наши самолеты могут перевести до 150 т груза. Доставим ваши грузы воздухом в любую точку мира.

.@AirlinesAntonov готові простягнути крило допомоги компаніям,що не можуть доставити свої вантажі морським шляхом через ситуацію на Суецькому каналі.Наші літаки можуть перевезти до 150т вантажу.Доставимо Ваші вантажі повітрям у будь-яку точку світу

????: sales@antonov-airlines.aero pic.twitter.com/mpfaLHbSId — Antonov Company ???????? (@AntonovCompany) March 26, 2021

Блокировка Суэцкого канала

Один из крупнейших морских торговых путей оказался заблокированным. Движение перекрыл гигантский контейнеровоз, который сел на мель.

В результате этого образовалась масштабная пробка из более 100 судов. Смотрите видео пробки на Суэцком канале на Фактах ICTV.