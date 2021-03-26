PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Блокировка Суэцкого канала: Антонов готов помочь судам

Украинские авиалинии Антонов готовы помочь с перевозками компаниям, которые не могут перевезти товары в связи с блокированием Суэцкого канала.

Антонов

Об этом сообщила администрация предприятия Антонов 26 марта.

— Наши самолеты могут перевести до 150 т груза. Доставим ваши грузы воздухом в любую точку мира.

Читайте
Из-за блокировки Суэцкого канала выросла стоимость морских грузоперевозок

Блокировка Суэцкого канала

Один из крупнейших морских торговых путей оказался заблокированным. Движение перекрыл гигантский контейнеровоз, который сел на мель.

В результате этого образовалась масштабная пробка из более 100 судов. Смотрите видео пробки на Суэцком канале на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка