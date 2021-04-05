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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Разделись на балконе: в Дубае задержали 11 украинок

Девушки, которые устроили съемку в обнаженном виде на балконе отеля в Дубае, являются гражданками Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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– Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями, чтобы обеспечить соблюдение прав украинок и выяснить все обстоятельства дела, – сообщил пресс-секретарь МИД.

По его словам, украинский консул должен посетить задержанных 6 апреля.

Задержание обнаженных девушек в Дубае

3 апреля в Дубае полиция задержала группу девушек из-за нарушения норм общественной морали.

Их арестовали после того, как в социальной сети появились фото и видео с места происшествия.

В ОАЭ факт непристойного поведения влечет за собой наказание в виде заключения до шести месяцев и штрафа в размере 5 тыс. дирхамов (почти 38 тыс. грн).

Подробнее о задержании обнаженных девушек в Дубае читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное

Фото: Depositphotos

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