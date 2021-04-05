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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Роздяглися на балконі: у Дубаї затримали 11 українок

Дівчата, які влаштували знімання в оголеному вигляді на балконі готелю в Дубаї, є громадянками України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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– Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок та з’ясувати всі обставини справи, – повідомив прес-секретар МЗС.

За його словами, український консул має відвідати затриманих 6 квітня.

Затримання оголених дівчат у Дубаї

3 квітня в Дубаї поліція затримала групу дівчат через порушення норм суспільної моралі.

Їх арештували після того, як у соціальній мережі з’явилися фото та відео з місця події.

В ОАЕ факт непристойної поведінки тягне за собою покарання у вигляді ув’язнення до шести місяців та штрафу в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 38 тис. грн).

Детальніше про затримання оголених дівчат у Дубаї читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне

Фото: Depositphotos

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