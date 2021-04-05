Дівчата, які влаштували знімання в оголеному вигляді на балконі готелю в Дубаї, є громадянками України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
– Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок та з’ясувати всі обставини справи, – повідомив прес-секретар МЗС.
За його словами, український консул має відвідати затриманих 6 квітня.
Затримання оголених дівчат у Дубаї
3 квітня в Дубаї поліція затримала групу дівчат через порушення норм суспільної моралі.
Їх арештували після того, як у соціальній мережі з’явилися фото та відео з місця події.
В ОАЕ факт непристойної поведінки тягне за собою покарання у вигляді ув’язнення до шести місяців та штрафу в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 38 тис. грн).
Детальніше про затримання оголених дівчат у Дубаї читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Суспільне