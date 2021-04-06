МВФ выделит помощь 28 странам для борьбы с пандемией Covid-19

Международный валютный фонд выделит средства 28 странам для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Финансовую помощь должны получить 28 государств. Среди них — Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо. Они должны использовать средства для борьбы с коронавирусом — в частности для поддержки вакцинации населения и других необходимых шагов.

Это уже третий транш помощи бедным странам от МВФ. В 2020 году, после начала пандемии, МВФ освободил на шесть месяцев от уплаты по долгам 25 стран мира, а в октябре также выделил еще один транш помощи.

В МВФ отметили возможность оказания дальнейшей помощи государствам в течение этого года для борьбы с пандемией коронавируса, однако пока решение не принято.

Мировая экономика

Международный валютный фонд обсуждает возможность выделения средств на сумму $ 650 млрд на помощь для восстановления мировой экономики в результате пандемии.

Такая помощь сможет увеличить ликвидность (способность страны или учреждения выполнить свои денежные обязательства) мировой экономики без долговых последствий. Это также может помочь в борьбе с пандемией коронавируса — например, для вакцинации населения.

Однако Украина пока остается без поддержки Международного валютного фонда. Власть делает все возможное, чтобы вернуть миссию МВФ в Украину и получить очередной транш.